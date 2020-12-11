طالب يطعن والده بآلة حادة بعد مشادة بينهما علي 100 جنيه بالمنصورة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أقدم طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة على طعن والده بسلاح أبيض بعد مشاداة بينهما، بشارع الترعة فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفي المنصورة الدولي بوصول "عرفات ال. ا. م." 58 سنة كهربائي منازل، ومقيم شارع الترعة دائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالصدر عن الناحية اليسري ادعاء تعدى والحالة العامة دون المتوسطة. 


بانتقال ضباط مباحث القسم والفحص وسؤال زوجته "نجوى س. " 46 سنة مدرسة، ومقيمة بذات العنوان
قررت بقيام نجلهما المدعو طارق 21 سنة طالب بكلية الاداب جامعه المنصورة، ومقيم بذات العنوان
بالتعدي علي والده بالضرب واحداث اصابته بسلاح ابيض "سكين مطبخ" علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهما
لطلب نجلها مبلغ مالي "١٠٠ جنيه " من والده ورفضه ذلك.


وأضافت بأن نجلها مريض نفسي ويعاني من انفصام بالشخصية ويعالج طرف طبيب نفسى وقدمت مايفيد ذلك. 

أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها " وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.
تحرر عن ذلك المحضر رقع ٢٠٢٠١١٦٦٩ قسم اول المنصورة، وجار العرض النيابة العامة.


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