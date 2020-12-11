يوفنتوس يقترب من استعادة نجمه من الدوري الإنجليزي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى استعداد يوفنتوس للتحرك لضم الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، في يناير المقبل. 


وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس يرغب في استغلال توتر العلاقة بين بوجبا ومانشستر يونايتد، لإعادته إلى تورينو.



وتابع  التقرير، أن يوفنتوس بحاجة لبيع بعض لاعبيه أولًا من أجل توفير المال اللازم لحسم الصفقة، بجانب إقناع بوجبا بتخفيض قيمة راتبه، ويرغب يوفنتوس في إقناع مانشستر يونايتد بضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في الصيف المقبل؛ بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية هذا الموسم. 

وأضاف التقرير،  أن يوفنتوس حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، عن طريق عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأخير رفض العرض.

يذكر أن مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، أكد منذ أيام قليلة، بأن وقت موكله في أولد ترافورد قد انتهي، مطالبًا إدارة مانشستر يونايتد ببيعه في يناير، ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، عائدًا إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، مقابل 100 مليون يورو.

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