تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على رامي ربيعة بدلا من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة المقاصة.

ويرى موسيماني، أن محمد هاني يعاني من إجهاد بسبب كثرة المباريات في الفترة الماضية، خاصة أن اللاعب شارك في آخر 3 لقاءات رغم إصابته التي تعرض لها مع المنتخب في مباراة الذهاب أمام توجو.

ويسعى الجهاز الفني للاهلي لتجهيز أكثر من عنصر في هذا المركز، ليكون بديلا لمحمد هاني على أن يتم الاعتماد عليه في حالة غياب هاني للإصابة أو الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة الأحد القادم في أولى جولات الدوري الممتاز، ويطمح المارد الأحمر للفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

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موسيماني محمد هاني رامي رابيعة الاهلي

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