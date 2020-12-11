وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التجربة التضامنية على لقاح كورونا التي شاركت بها مصر هى الأولى في تاريخها، مضيفة أنها كانت من ضمن المتطوعين بالتجارب السريرية على اللقاح.وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنها حصلت على جرعتين، الجرعة الأولى تسببت في رفع درجة حرارتها إلى 38 درجة واستمرت لمدة يومين وهو أمر طبيعي، وبعدها بأسبوعين حصلت على الجرعة الثانية.وأضافت أنها أجرت تحليل أجسام مضادة بعد 45 يوم من الجرعة الأولى ووجدت أجسام مضادة، وستجري تحاليل أخرى، افتة إلى أن لقاح سينوفارم من اللقاحات الجيدة جدا.ولفتت إلى أن الأسبوع المقبل ستصل شحنة جديدة من لقاح "ٍينوفارم"، فضلا على أنهم يتواصلون مع شركة "سينوفاك" لتصنيع اللقاح، منوهة بأنها تواصلت مع السفير البريطاني بمصر للتفاوض للحصول على لقاح "استرازينكا"، كما تعاقدوا مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات الذي سيوفر 20 مليون جرعة من اللقاح، مضيفة: "مصر ماشية في كل الخطوات"...