نهاد حتاتة أول سيدة تتولى رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.



أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح عدد (16) مسجدا جديدا اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (551) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد.







ووجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لـمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مؤكدين أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.







يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها، وبحضور القيادات الدينية والدعوية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.







وتنطلق غدا السبت الدورة الأولى ” تفنيد الفكر المتطرف ” في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وتضم عدد خمسين إمامًا من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، يأتي ذلك ضمن عزم وزارة الأوقاف عقد عدة دورات متتابعة حول: ” تفنيد الفكر المتطرف ”.

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف كل من المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة بتسيير أعمل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة، وتعيين هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.