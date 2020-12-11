جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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شهدت فعاليات بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية التي اقيمت على ملاعب المدينة الرياضية لجامعة القاهرة بحضور الدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام للإتحاد الرياضي للجامعات وبهاء مختار، مدير البطولة والمنافسة بالإتحاد فوز عمرو العصراوي من جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في فردي الطلبة، وحصول زميله بنفس الجامعة أدهم صالح على المركز الثاني، وكلا من محمد عمرو من جامعة القاهرة وبلال أبوطالب من الأكاديمية العربية على المركز الثالث.

كما فازت هاجر أشرف من الأكاديمية العربية بالمركز الأول في فردي الطالبات، وجاءت فرح خليل من جامعة عين شمس في المركز الثاني، وكلا من لما أيمن من جامعة مصر الدولية ونورا عبدالعظيم من الجامعة الألمانية في المركز الثالث، في حين حصدت جامعة الإسكندرية المركز الاول في الترتيب العام للجامعات، وجاءت الأكاديمية العربية في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.

يذكر ان البطولة شارك فيها ١٨ جامعة منهم ٨ جامعات حكومية هم جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية وجامعة حلوان، و١٠ جامعات خاصة هم الأكاديمية العربية والجامعة الألمانية والجامعة الامريكيه والجامعة البريطانية وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة أكتوبر للعلوم وجامعة المستقبل وجامعة مصر الدولية والتعليم العالي والجامعة العربية المفتوحة، وذلك بإجمالي ٨٨ طالب وطالبة.
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات
جامعة الاسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات

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