ختام قوي لبطولة كأس القوات المسلحة الثانية للكاراتية التقليدي بدار المشاة









نظم الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي، اليوم الجمعة، بطولة كأس القوات المسلحة الثانية للكاراتية التقليدي وذلك بدار المشاة، بنظام المهرجان والتي شارك فيها 45 ناديا ومركز شباب وبمشاركة 850 لاعبا ولاعبه وحضور عدد كبير من المدربين والحكام.

واقيمت البطولة في مسابقات الكاتا الجماعي والكوجو تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة رامي المكاوي رئيس الاتحاد وإبراهيم البكر عضو مجلس الإدارة، واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي.

ووفرت دار المشاة جميع التأمينات اللازمة والإجراءات الإحترازية والتأمين الطبي في ظل انتشار فيرس كورونا، وتحت إشراف السيد مدير دار المشاة، والدكتور حسام ولاء مدير النشاط الرياضي بالدار، وسط تنظيم رائع اثنى عليه الجميع.