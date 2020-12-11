رامي وحيد عن انهياره في مسلسل "إلا أنا": "من أسعد اللحظات في حياتي"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تحدث الفنان رامي سمير وحيد، عن مشهد انهياره في مسلسل "إلا أنا" بعد وفاة زوجته، مشيرا إلى أنه من أسعد اللحظات في حياته.

وأضاف رامي وحيد خلال حواره مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية سالي حماد مقدمتي برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن المخرج محمود كامل أرسل له عبر الواتس الحلقة مكتوبة، وبعدما انتهى من قرأتها وجد نفسه يبكي وهاتفه ليبلغه أنه بكى عندما أطلع عليها.

وأردف رامي سمير: "أنا راجل مزاجنجي وبحب اشتغل بمزاجي"، مشيرا إلى أنه يحب هذه التجربة التي قام بها في مسلسل "إلا أنا".

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