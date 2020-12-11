بكري يكشف تفاصيل استلام مصر 50 ألف جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قبل ساعات من استلام مصل كورونا تحدث عن بارقة الأمل فى مواجهة الفيروس اللعين".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة والإسكان هالة زايد، أعلنت من مطار القاهرة استلام 50 ألف جرعة من لقاح كورونا، الذي انتجته شركة سينوفارم الصينية، قادما من دولة الإمارات.

وتابع أن وزارة الصحة قامت بتخزين اللقاح الصيني بمخازن التموين الطبي بالشركة القابضة للمصل واللقاحن وسيتم توزيعه على المديريات لتطعيم الفئات الأولى باللقاح بالمجان من العاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون من أمراض مناعية.

وكشف مصطفى بكري أن اللقاح يتم حفظة فى درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية، بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي ويمنكن نقلة فى صناديق التطعيمات العادية، وهو جرعات أحادية بمعنى أن 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم، ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يومًا، ثم تتوالى باقي الدفعات التي تستهدف 10 ملايين جرعة.

وأكدت الوزارة أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمعنى أنه يحمي من الإصابة من الفيروس بنسبة 86% كما أنه قادر على إنتاج الأجسام المضادة في الجسم لمواجهة الفيروس بنسبة 99% وتابعت "قادر بنسبة 100 % على عدم إدخال المريض في مضاعفات صحية والوصول إلى للحالات المتوسطة والشديدة.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر.

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