بكري يكشف تفاصيل وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف من كوريا الجنوبية

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعلن وصول إحدى السفن إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذلك يأتي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات.



ولفت إلى أنه تم التعاقد على هذه القطارات للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه.



وأضاف بكري أنه تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة، وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، فى عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل، تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

