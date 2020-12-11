وزارة الطاقة الروسية تحدد "السعر العادل" لبرميل النفط

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:47 م
سعر النفط
سعر النفط
وكالات
Advertisements
كشفت وزارة الطاقة الروسية عن نظرتها لـ"لسعر العادل" لبرميل النفط، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطاقة إن السعر العادل للبرميل يجب أن يتراوح في النطاق من 40 دولارا وحتى 60 دولارا، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" اليوم الجمعة.

ويتم الآن تداول برميل النفط فوق مستوى 50 دولارا، وكان مزيج "برنت" قد صعد أمس مقتربا من مستوى 51 دولارا، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وصعدت أسعار الذهب الأسود وسط حالة من التفاؤل بأن الإدخال الوشيك للقاحات ضد COVID-19 سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي العام المقبل.

كذلك لقيت أسواق النفط دعما من قرار "أوبك+" الأخير القاضي بتنفيذ زيادة متواضعة (500 ألف برميل يوميا) في الإنتاج، بدلا من زيادة 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت مجموعة دول "أوبك+" قد اتفقت موخرا على تنفيذ زيادة متواضعة للإنتاج اعتبارا من يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النفط الروسي النفط اسعار النفط

أخبار تهمك

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 22 ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ ساعة و نصف

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ ساعتين

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

تواجد أمني مكثف أمام نادي الزمالك.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الطاقة الدولية": أسواق النفط العالمية "بها إمدادات كافية"

بقيادة روسيا.. أوبك تقرر خفض إنتاج النفط رغم ضغوط ترامب

الصين تصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلي اليابان

استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل توتر الشرق الأوسط

خبير يوضح تأثير ارتفاع أسعار النفط المتوقع على اجتماع لجنة تسعير الوقود في يناير 2020

11.28 مليون برميل إجمالي إنتاج النفط الروسي يوميًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

06:28 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

06:46 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر