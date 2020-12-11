رامي وحيد عن عبلة كامل: "زي أمهاتنا اللي على الفطرة.. لا معاها تليفون ولا بتحضر مهرجانات"

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قال الفنان رامي وحيد، إن الفنانة عبلة كامل "إنسانة قمر"، مشيرا إلى أنه تعلم منها العديد من الدروس في التمثيل وفي الحياة.



وأضاف رامي وحيد خلال حواره مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية سالي حماد مقدمتي برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه عمل مع عبلة كامل 10 حلقات في موقع لم يكن سواهما من الفنانين موجودين فيه، وتسأله كل يوم عن سبب عدم زواجه.



وأوضح الفنان رامي وحيد، أن عبلة كامل تركز في كل التفاصيل ومن ثم تناقشها، مؤكدا أن عبلة «زي أمهاتنا اللي على الفطرة»، ولا تحمل هواتف ولا تشارك في المهرجانات والمؤتمرات ولا علاقة لها بالسوشيال ميديا.

