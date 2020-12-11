الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خضع حسين الشحات، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، لجراحة في قدمه، صباح اليوم الجمعة، تغيب على إثرها عن تدريبات فريق الكرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.



وأجرى الشحات الجراحة بأحد مستشفيات القاهرة، اليوم الجمعة، ويغيب عن الفريق لمدة 10 أيام، على أن ينتظم في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الثامن والعشرون من الشهر الجاري بالجولة الرابعة للدوري.

ويواجه الأهلي نظيره المقاصة، مساء الأحد المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز في موسمها الجديد 2020-2021.

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