467 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي





ربحت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي حوالي 7.7 مليار ، واغلق رأسمالها السوقي عند 650.2 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.21%خلال الفترة









وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي تسبة نسبة 85.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8 % والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 269 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 198 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



