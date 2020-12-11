467 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:31 م
نيفين سمير
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ربحت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي حوالي 7.7 مليار ، واغلق رأسمالها السوقي عند 650.2 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.21%خلال الفترة
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي تسبة نسبة 85.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8 % والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 269 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 198 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.7 %و سجل العرب 6.6 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 14939 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 619.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام
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