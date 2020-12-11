بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.

- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- سيوة- سيدي براني).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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