كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم الجمعة، أنَّ الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قد استقر على مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. 



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن كومان استقر على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الكتالوني، في يناير الثاني المقبل. 

ويدخل برشلونة المواجهات المقبلة في ظل المعاناة من نقص واضح على الصعيد الدفاعي، في ظل الإصابات المستمرة لصامويل أومتيتي، وإصابة جيرارد بيكيه الطويلة.

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