حصاد البورصة .. 13.8 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل في أسبوع واحد
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:28 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة،
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