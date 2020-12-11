حصاد البورصة .. 13.8 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل في أسبوع واحد

أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%.



