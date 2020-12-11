إيطاليا تسجل 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 761 حالة وفاة و18,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1.806 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 63,387 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بلغ 28,562 مصابًا، من بينهم 3265 شخصًا يخضعون للرعاية المركزة.

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