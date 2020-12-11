تداولات البورصة المصرية تصعد لـ 14 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

وارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 14 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%.



