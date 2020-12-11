تداولات البورصة المصرية تصعد لـ 14 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:23 م
نيفين سمير
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وارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 14 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن المؤشر الرئيسى"إيجى إكس 30" قد صعد بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.
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