تداولات البورصة المصرية تصعد لـ 14 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:23 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
وارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي  إلى 14 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
وبلغ إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل  نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%.


وربح  رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن المؤشر الرئيسى"إيجى إكس 30"  قد صعد بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

تواجد أمني مكثف أمام نادي الزمالك.. تعرف على السبب

منذ ساعة و نصف

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ ساعتين

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

منذ ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة النيل يصعد 3.1% خلال أول أسبوع بعد عيد الفطر

مؤشر بورصة النيل يصعد 2.6% في أخر أسبوع قبل أجازة عيد الأضحي

حصاد البورصة .. 34 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل في أسبوع واحد

بورصة النيل تحقق تداولات بـ 34.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي

بورصة النيل تخالف هبوط المؤشرات المصرية وتصعد 8.5% هذا الأسبوع

تراجع قيم التداول بالبورصة الي 47.9 مليار جنيه خلال جلسات أكتوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

06:28 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

06:46 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر