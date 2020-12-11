التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش والجونة في الدوري









انتهت المواجهة التي جمعت بين طلائع الجيش والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وحل الجونة ضيفاً على نظيره طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري.





احرز اهداف اللقاء كلا من والتير بواليا في الشوط الأول، بينما استطاع احمد سمير ادراك التعادل لطلائع الجيش في الشوط الثاني.





بدأ الفريق الضيف اللقاء ضاغطا واستطاع ان ينهي الشوط الاول متقدما ، ومع بداية الشوط الثاني ظهر طلائع الجيش بشكل اكثر ضغطا على الخصم قبل ان يدرك التعادل، وسط تألق لحارسي الفريقين.





بدأ الجونة اللقاء بتشكيل ضم كلاً من:





احمد عادل - جوزيف نغويم - محمد نجيب - محمود الجزار - الآن كيمبادا - نور السيد - سيرجي اكا - عمرو بركات - الشبراوي، عموري - والتر بواليا.





بينما دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بكلا من:



