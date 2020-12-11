هزة أرضية تضرب غرب مدينة 6 أكتوبر بقوة 2 ريختر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر. وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الهزة كانت فى تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى للقاهرة، موضحا أن الهزة شعر بها بعض المواطنين.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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