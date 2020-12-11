أرسنال ينافس برشلونة على ضم مدافع مانشستر سيتي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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دخل نادي آرسنال الإنجليزي فى صراع على ضم نجم نادي مانشستر سيتي إريك جارسيا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب من المدير الفني للفريق ميكيل آرتيتا.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن أرتيتا وضع اللاعب الدولي الاسباني الشاب لضمه خلال يناير المقبل لتعزيز خط دفاع الجانرز هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الجانرز سيواجه منافسة قوية من برشلونة الاسباني الذي فشل فى ضم اللاعب الصيف الماضي بسبب سعره العالي.

يذكر أن إريك جارسيا ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة رفض اللاعب تجديده.

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جارسيا برشلونة ارسنال

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