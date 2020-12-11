الزمالك يتحرك لتعديل عقد الهداف من أجل اقناعه









يحاول مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، حسم ملف بقاء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.





تعديد عقد مصطفى محمد مع الزمالك





من جانبه قرر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، تعديل عقد مصطفى محمد ورفعه إلى الفئة الأولى بين لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.





جاء قرار مسؤولو الزمالك، في محاولة لإقناع الاعب بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وعدم الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.



