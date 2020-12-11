إصابة 4 في انقلاب توك توك بنقادة جنوب قنا

Advertisements

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب توكتوك، بقرية البحري قامولا، بنقادة، جنوبي قنا.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بنقادة.



وأوضح مصدر بمرفق الاسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة أبو الحسن أحمد جندي، 39 عاما، بكدمة بالساق اليمنى، ويس زعبوط أحمد، 18 عاما، بسحجات وكدمات بالذراع الأيسر، وشقيقه محمود، 6 أعوام، بكدمات، ووفاء أحمد درديري، 33 عاما، بكسر بالذراع الأيمن.



نقل المصابون إلى مستشفى طوخ بنقادة؛ لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.