إنطلاق لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة..غدا

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تقام غدا السبت لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .



رأس البر و أبو شحاتة



يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في اللقاء الماضي أمام القنطرة غرب ، فيما يرغب أبو شحاتة في مواصلة الانتصارات التي بدأها في الجولة الماضية على حساب النوبة .



يحتل أبناء دمياط المركز الثاني عشر بلا نقاط ، فيما يتواجد أبو شحاتة في المركز السادس برصيد 3 نقاط .





سماد السويس و غزل دمياط



يتطلع الفريق السويسي لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام الرباط و الأنوار ، ويحتل المركز الثالث عشر بلا نقاط ، فيما تعد تلك المباراة هي الأولى لفريق الغزل وذلك بسبب حصوله على راحة خلال الجولة الماضية .





الرباط و الأنوار و دمياط



يحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، ويتطلع لتحقيق فوز ثاني على حساب الفريق الدمياطي الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط .





غزل السويس و بورفؤاد



يتطلع الفريقان لتحقيق أول إنتصار ، حيث يحتل فريق الغزل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق بورفؤاد فيحتل المركز الثامن برصيد نقطة واحدة .





ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية



يتطلع الفريق الدمياطي لحصد أول إنتصار ، وقد حقق التعادل أمام بورفؤاد في الجولة الماضية ويحتل المركز التاسع ، فيما حقق الكهرباء الفوز في اللقاء الماضي ويحتل القمة برصيد 3 نقاط .





المطرية و الشهداء



يتطلع المطرية لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية ، فيما يتطلع الشهداء لمزيد من الانتصارات ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط .





أبو صوير و القنطرة غرب



ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، يتطلع الأول لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية ، فيما يحتل القنطرة المركز السابع برصيد 3 نقاط .