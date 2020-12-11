إنطلاق لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة..غدا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تقام غدا السبت لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .

رأس البر و أبو شحاتة

يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في اللقاء الماضي أمام القنطرة غرب ، فيما يرغب أبو شحاتة في مواصلة الانتصارات التي بدأها في الجولة الماضية على حساب النوبة .

يحتل أبناء دمياط المركز الثاني عشر بلا نقاط ، فيما يتواجد أبو شحاتة في المركز السادس برصيد 3 نقاط .


سماد السويس و غزل دمياط

يتطلع الفريق السويسي لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام الرباط و الأنوار ، ويحتل المركز الثالث عشر بلا نقاط ، فيما تعد تلك المباراة هي الأولى لفريق الغزل وذلك بسبب حصوله على راحة خلال الجولة الماضية .


الرباط و الأنوار و دمياط

يحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، ويتطلع لتحقيق فوز ثاني على حساب الفريق الدمياطي الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط .


غزل السويس و بورفؤاد

يتطلع الفريقان لتحقيق أول إنتصار ، حيث يحتل فريق الغزل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق بورفؤاد فيحتل المركز الثامن برصيد نقطة واحدة .


ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية

يتطلع الفريق الدمياطي لحصد أول إنتصار ، وقد حقق التعادل أمام بورفؤاد في الجولة الماضية ويحتل المركز التاسع ، فيما حقق الكهرباء الفوز في اللقاء الماضي ويحتل القمة برصيد 3 نقاط .


المطرية و الشهداء

يتطلع المطرية لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية ، فيما يتطلع الشهداء لمزيد من الانتصارات ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط .


أبو صوير و القنطرة غرب

ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، يتطلع الأول لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية ، فيما يحتل القنطرة المركز السابع برصيد 3 نقاط .

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