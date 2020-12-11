من السبت إلى الخميس.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع دخول فصل الشتاء، وبدء حدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بالظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 12 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة بنسبة 20% على بعض مناطق الوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد، وخليج السويس.

- أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.

- شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "مطروح، والسلوم، وسيدى برانى، وسيوة".

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية".

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية"، وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة.

يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم".

وتقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتحديث تلك التنبؤات بشكل يومى.

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