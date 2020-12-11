تواجد أمني مكثف أمام نادي الزمالك.. تعرف على السبب

تواجدت قوات الأمن بشكل كبير أمام نادي الزمالك، خوفا حدوث أعمال عنف، بعدما تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي لاعتداء من جانب بعض المشجعين.





ووقع الاعتداء على يونس، ظهر اليوم، عقب تحطيم زجاج سيارته الأمر الذي أصابه بعدة جروح.



