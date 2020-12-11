ليفاندوفسكي يُنافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائر الأفضل في العالم، ويتنافس الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على جائزة أفضل لاعب في العالم.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز يوم الخميس المقبل في حفل افتراضي. ويعتبر ليفاندوفسكي على نطاق واسع بأنه المرشح الأبرز لنيل الجائزة العالمية للمرة الأولى بعدما سجل 55 هدفا وقاد بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.





وكان ليفاندوفسكي "32 عاما" فاز بالفعل بجائزة أفضل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن الموسم الماضي. بينما لن تقام جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا.





وفيما يلي القائمة المختصرة لبقية الجوائز:





أفضل لاعبة : لوسي برونز (إنجلترا-ليون-مانشستر سيتي)، بيرنيل هاردا (الدنمارك-فولفسبورغ-تشيلسي)، ويندي رينار (فرنسا-ليون).





أفضل حارسة مرمى : سارة بوهادي (فرنسا-ليون)، كلوديا كريستيان إندلر (تشيلي- باريس سان جيرمان )، أليسا نايهير (أمريكا- شيكاغو ريد ستار).





أفضل حارس مرمى :أليسن بيكر (البرازيل-ليفربول)، مانويل نوير (ألمانيا-بايرن ميونخ)، يان أوبلاك (سولفينيا-أتلتيكو مدريد).





أفضل مدرب لفئة السيدات : إيما هايس (إنجلترا-تشيلسي)، جان لوك فاسيور (فرنسا-ليون) سارينا فيغمان (هولندا-المنتخب الهولندي)





أفضل مدرب في فئة الرجال : مارسيلو بييلسا (الأرجنتين- ليدز)، هانسي فليك (ألمانيا-بايرن ميونخ)، يورغن كلوب (ألمانيا -ليفربول).





جائزة بوشكاش (أفضل هدف) :





جيورجيان دي أراسكايتا (أوروغواي) خلال مباراة سيارا أمام فلامينغو في الدوري البرازيلي، يوم 25 أغسطس 2019، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية) خلال مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم 7 ديسمبر 2019، لويس سواريز (أوروغواي) خلال مباراة برشلونة ومايوكرا في الدوري الإسباني يوم 7 ديسمبر 2019.



