خبير: الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا من أهم المجالات للدولتين (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون يريدان الأمن في المنطقة، خاصة وأن المنطقة شرق البحر المتوسط والتى أصبحت مهتكة من الحروب خلال الـ 7 سنوات الماضية، رغم أن تلك الحروب قلت بنسبة 30% ولكن الصراعات متواجدة بسبب تركيا وما تفعله مع ليبيا وسوريا وتحرشها في اليونان.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة النيل للأخبار على التليفزيون المصري، أن الإدارة المصرية ونظيرتها الفرنسية تلاقيان في ملف حيوي لوقف الزحف والتغلغل التركي في الملف الليبي وملف البحر المتوسط، مع إعادة صياغة الشراكات بين دول البحر المتوسط خلال عملية الاستكشافات النفطية الأخيرة.

وتابع: "الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتى تعتبر من أهم المجالات بين الدولتين الكبيرتين، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على أن الملف الاقتصادي لمصر في أولوياته في كل زياراته خاصة مع فرنسا".

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