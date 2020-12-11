خبير: زيارة السيسي لفرنسا لها أبعاد جيوسياسية واقتصادية (فيديو)

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علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا وما أثمر عنها تلك الزيارة على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي، قائلا: "العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالزخم السياسي والثقافى والاجتماعي والاقتصادي، وتعتبر علاقات استراتيجية وليست علاقات سياسية أو اقتصادية".



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية الفرنسية متينة وقوية منذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تعد تلك العلاقة محورية فى إفريقيا وشرق اوعروبا، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الزيارة والتى تعتبر الأولى عام 2020 خاصة وأن فرنسا لم تستقبل أي وفود أو رؤساء في العالم فى عام الكورونا.



وتابع: "تعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا مهمة جدًا في أكثر من محور نظرا للصراعات الجيوسياسية والجيو اقتصادية المتواجدة في المنطقة، خاصة على المستوى السياسي نرى أن الاكتشافات الأخيرة فى البحر المتوسط، وفى ظل تواجد الدولة التى تبعث الاضرابات فى المنطقة وهى تركيا، إلى جانب المراهطات التى تفعلها فى ليبيا وسوريا وغيرها بالإضافة إلى التحرش الدائم باليونان.

