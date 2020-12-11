بعد وصول اللقاح.. مكافحة كورونا توجه رسالة طمأنة للمصريين



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لم يتم الوصول إلى دواء شافي من الكورونا، ولكن بروتوكولات العلاج تصل لنسبة شفاء جيدة، مؤكدا أن اختيارهم للقاح الصيني أساسه الفاعلية والآمان.وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى ان اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة ولكن إذا حدث تكون الأعراض خفيفة جدا، وكأنها نزلة برد عادية.وأوضح أنه تم تجربة اللقاح في 45 دولة، حيث أن 14% ممن أجريت عليهم تجربة اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض والأعراض كانت خفيفة جدا، و86% ممن حصلوا على اللقاح لم يصابوا بالعدوى.وأضاف أن كل المصريين سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، ولكن على دفعات متقاربة جدا وبالمجان لكل المصريين، حيث سيتم تطعيم الفئات الأكثر الأولوية أولا، كالفرق الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب أمراض الكلى، وكبار السن.إقرأ أيضا..