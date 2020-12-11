أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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حرص أيمن يونس رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير البيضاء بعد واقعة الاعتداء عليه ظهر اليوم الجمعة بالقرب من منزله.


وقال يونس في فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أحب أطمئن جماهير نادي الزمالك أن ميزانية فريق كرة القدم لا يوجد بها اي مشاكل، وكل اللاعبين المهمين في الفريق سيتم التجديد لهم ولايوجد أي خلافات".


وأضاف :"حريص على قيامي بالدور المطلوب مني برؤية العقود ومصادر الدخل وكيف نعطي اللاعبين حقوقهم، كل شيء إن شاء الله يكون خير وبإذن الله كل الأمور تسير بخير، نادي الزمالك كبير بجماهيره".

وقد تعرض يونس للاعتداء من مجهولين خلال توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله، حيث تعرض لبعض الإصابات بالإضافة إلى وجود خسائر بسيارته.

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