جامعة الفيوم: تواصل فعاليات برنامج الفولبرايت للقيادات الجامعية

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قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن فعاليات اللقاء السنوي للقيادات الجامعية تواصلت لليوم الثاني على التوالي والتي تنظمه هيئة الفولبرايت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 12-10 ديسمبر 2020 بمدينة الغردقة.



وأشار سيادته أن جلسات اليوم الثاني تناولت موضوع التعليم بكافة أشكاله وصوره ؛ وخاصة نظام التعليم الإلكتروني Online ووسائله وعوائق تطبيقه، كما تناولت إحدى الجلسات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة فكرة وأهداف الجامعات الأهلية الجديدة والمقترح إقامتها من خلال الجامعات الحكومية والبرامج التعليمية المقترح تفعيلها بتلك الجامعات.

