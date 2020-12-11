متحف كفر الشيخ يستقبل 20 ألف زائر بعد 40 يوما من افتتاحه (صور)

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تعددت الزيارات الرسمية لمتحف كفر الشيخ، الزيارات الخاصة، لمكانته، وأصبح المتحف قبلة للوفود وطلاب المدارس والجامعات، وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على المسئولين والعاملين بالمتحف، لاستقبالهم الزائرين، ومرافقتهم أثناء الزيارة، لتقديم شرح مفصل عن محتويات المتحف، والقيمة الأثرية لكل قطعه به.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي،لمتحف كفر الشيخ،خلال الفيديو كنفرانس،كهدية لأهالي المحافظة، وبعد مرور قرابة 40 يومًا، استقبل المتحف أكثر من 20 ألف زائر من أهالي المحافظات المصرية ومحافظة كفر الشيخ،وطلاب المدارس والجامعات المصرية،والوفود المتعددة، داعيا أهالي المحافظة لزيارته لمشاهدة القطع الاثرية والتعرف على العصور التي مرت بها مصر خلال الأزمنة المتعددة.



ومن بين تلك الزيارات التي شهدها المتحف وفد هيئة قناة السويس ترأسه المهندس محمد الموافى،مدير إدارة الأشغال بالهيئة، والدكتور محمد الذهبي،مسئول مشروع متحف هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه بمحافظة الإسماعيلية وعدد من المهندسين في التخصصات المختلفة بالمشروع، لتفقده كأحد أحدث المتاحف المفتتحة حديثًا،والتعرف عن قرب عن المقومات الإنشائية والمعمارية والفنية التي يمتلكها المتحف، يأتي لك في إطار التنسيق المتبادل وتبادل الخبرات بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع المتاحف وهيئة قناة السويس.



وكان في استقبال الوفد الدكتور السيد محمد البنا،المشرف العام على المتحف، وأحمد علي منصور،مدير عام المتحف وعدد من الأمناء والعاملين بالمتحف.



وتفقد الوفد جميع قاعات العرض المتحفي والقاعات الملحقة بقاعة كبار الزوار،وقاعة المحاضرات والاجتماعات،و القسم الإداري ومباني الملحقات بالمتحف، واستمع الوفد لشرح مفصل عن جميع مراحل إنشاء المتحف والتكلفة الإجمالية،والمدد الزمنية التي استغرقتها الأعمال، والمقومات الفنية والأمنية وأنظمة التحكم المزود بها المتحف.



كما تفقد الوفد قاعة العرض الرئيسية،وقاعة العالم الآخر، واستمع الوفد لشرح مفصل حول سيناريو العرض المتحفي والمقترحات الخاصة به،ومراحل العمل التي مر بها،وصولًا للشكل النهائي الموجودة عليه الآن،وما يحتويه من قطع متنوعة تخدم فكرة السيناريو، وآليات تنفيذ المراحل الخاصة بإعداد القطع الأثرية من استلام ونقل وتخزين،والتعرف على نوعية العروض والتجهيزات الخاصة بها من فتارين العرض والقواعد والإضاءة وخلافه،وأبى الوفد إعجابه الشديد بالمتحف وإمكانياته الأثرية والفنية.



كما نظمت إدارة المتحف زيارة تفقدية لكنيسة العذراء مريم بسخا بوصفها واحدة من أهم المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة كفر الشيخ وأبدى الزائرون إعجابهم الشديد بالكنيسة ومقتنياتها الأثرية والتاريخية،ووجه الوفد الشكر للقائمين عليها على حسن الاستقبال وحرص أعضاء الوفد على التقاط عدد من الصور التذكارية تخليدا للزيارة.