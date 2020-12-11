"هيئة كهرباء ومياه دبي" يناقش أفضل الممارسات في إدارة الأزمات

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى عالميًا للتميز تحدث فيه عدد من أبرز الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية، وحضره عدد كبير من المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.









ناقش "منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميز" الذي عقد عبر منصة افتراضية تحت عنوان "التميز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد-19 وما بعدها والدروس المستفادة"، ثلاثة محاور رئيسية: دور الرشاقة المؤسسية، واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد؛ وكفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه؛ وإدارة الرأس المال البشري قبل وبعد كوفيد-19.









خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى أشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن تنظيم "منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميز" افتراضيًا يأتي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 على مستوى العالم، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة والتعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.









وتابع الطاير: "يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية بل فرصة لإبداع حلول جديدة" وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نسترشد في جميع مبادراتنا ومشروعاتنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وقد أثبتت الهيئة رشاقتها ومرونتها في التعامل مع مختلف الظروف والتطورات ونجحت في تحويل التحديات إلى فرص بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتميز والمتكامل بالهيئة وبفضل مواردها البشرية وبنيتها التحتية القوية، نجحت الهيئة في ضمان استمرارية الأعمال لتوفير خدمات مستمرة من الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى المستويات العالمية، وطورت الهيئة إستراتيجية شاملة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بكافة مراحلها عبر الاستفادة من الدروس لإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل وترتيب الأولويات وخاصة فيما يخص سلامة كوادرنا البشرية".









وأوضح الطاير، أن توجه هيئة كهرباء ومياه دبي بالنسبة لقطاع الطاقة في المرحلة الحالية يتمثل في أولوية استخدام الطاقة النظيفة في إطار إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050؛ وتعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الأمن السيبراني في قطاعي الطاقة والمياه؛ وضمان استمرار توافر خدمات الهيئة بنسبة 100% وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071، كما أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لإدارة الموارد المائية من حيث السعي الدائم لتخفيض الفاقد من المياه، وتعمل على أن تحافظ دولة الإمارات على مركزها ضمن أفضل الدول في تقليل الفاقد من المياه.







