"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول منشور بتعرض فتاة سودانية للتحرش، من قِبل عدد من الشباب بمنطقة البراجيل، شمال المحافظة.


رصدت المتابعة الأمنية تداول منشورا عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خاصة الصفحات المهتمة بشؤون اللاجئين السودانيين في مصر، زعم صاحبه تعرض فتاة سودانية للتحرش بمنطقة البراجيل.


بالتواصل مع مصادر أمنية مسؤولة بقطاع أمن الجيزة نفت تلقي قسم شرطة أوسيم ونقطة شرطة البراجيل أيه بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها.

وفت وقت لاحق، تقدمت فتاة عمرها حوالي 15 سنة، تحمل الجنسية السودانية ببلاغا بقسم شرطة إمبابة تتهم أحد الأشخاص "سوداني الجنسية" أيضًا بالاعتداء عليها بالضرب، محدثًا إصابتها بإحدى عينيها.

وأفادت مقدمة البلاغ أنها توجهت لزيارة صديقتها ولدى ندائها طالبها المشكو في حقه بخفض صوتها بقوله "متعليش صوتك" ووقعت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى شجار بينهما اعتدى خلاله الصبي على الفتاة بضربها بوجهها محدثا إصابتها التي ظهرت في الصور المتداولة.

ووجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بسرعة القبض على الصبي المتهم بالتعدى على الفتاة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد طارق من القبض عليه.

وبمواجهته أقر أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة
"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة
"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة
"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة
"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة
"ضربها في عينها".. التحريات تكشف ملابسات التحرش بفتاة سودانية بالجيزة

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