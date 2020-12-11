كومان يخسر "أوضة اللبس في برشلونة"

تحدثت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن طبيعة العلاقة بين الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، وغرفة ملابس الفريق الكتالوني.





وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مساحة الخلاف بين كومان وغرفة ملابس برشلونة ازدادت أكثر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن كومان يعتقد أيضا أن لديه قائمة لاعبين لا تتناسب إمكانياتهم "المنخفضة" مع فريق برشلونة.





وخسر برشلونة أمام يوفنتوس بنتيجة 0-3 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليخسر البارسا صدارة مجموعته.



