كومان يخسر "أوضة اللبس في برشلونة"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 تحدثت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن طبيعة العلاقة بين الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، وغرفة ملابس الفريق الكتالوني.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مساحة الخلاف بين كومان وغرفة ملابس برشلونة ازدادت أكثر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن كومان يعتقد أيضا أن لديه قائمة لاعبين لا تتناسب إمكانياتهم "المنخفضة" مع فريق برشلونة.

وخسر برشلونة  أمام يوفنتوس بنتيجة 0-3 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليخسر البارسا صدارة مجموعته.

ويتواجد العملاق الإسباني في  المركز التاسع  بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين.

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