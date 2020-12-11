هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

أخبار تهمك

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

هريدي يتبني عودة الاستقرار في الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 21 ساعة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ ساعة و 21 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:28 م

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

04:37 م

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

05:34 م

هريدي يتبني عودة الاستقرار في الزمالك

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر