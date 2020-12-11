بعد تداول صورهما على "فيس بوك".. "بني سويف" تبحث عن "عم احمد وابنته"





وأوضح المنشور الذي تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بأن الرجل يدعى أحمد يبلغ من العمر 55 عاما وابنته 7 أعوام، ويبيعان المناديل أمام مديرية الكهرباء ببني سويف، وبأنهما لا يجدان مكانا للنوم فيذهبان إلى نفق المحطة وينامان داخله.



وأكد المنشور بأن الرجل يمتلك عزة نفس ولا يريد من أحد مساعدة مالية ولكنه يبحث عن عمل مثل غفير لأحد الأبراج السكنية أو مكان يأويه هو إبنته بحيث يستطيع أن يؤمنها وبأنه يحافظ على تعليمها ويحرص على أن تذهب للمدرسة مرة واحدة في الأسبوع نظرا للظروف التي يعيشون بها.



ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد موقع "فيسبوك" الذين طالبوا بمن يستطيع أن يقدم المساعدة للرجل وابنته فهو موجود كل يوم أمام مديرية الكهرباء ببني سويف.



ونشرت محافظة بني سويف، بيانًا، على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" جاء فيه:



كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية، للتوصل والتواصل مع "عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته.



وقد بدأ الفريق المكلف من التضامن والوحدة المحلية بالبحث عن المواطن "عم أحمد" حيث تم التوجه أولًا إلى مديرية الكهرباء بمدينة بني سويف وهو المكان الذي تمت الإشارة إليه في البوست المتداول، كما تم التواصل مع صاحب أول بوست أشار إلى حالة المواطن، ومازا ل الفريق المكلف بالبحث عن المواطن "عم أحمد" بواصل عمله، إلا أن حتى هذه اللحظة لم يتم العثور عليه.



وأهابت المحافظة بالمواطنين مساعدة فريق البحث المكلف في العثور على المواطن المذكور لتقديم الرعابة المطلوية وتوفير مأوى له وابنته الطفلة، وتناشد المواطنين ضرورة إخطار المحافظة حال تم التعرف علي المواطن أو العثور علي المكان الذي يتواجد فيه، على أن يتم التواصل مع الصفحة الرسمية للمحافظة أو من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.



قالت إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في بني سويف، عن تداول صورا لحالة رجل مُسن وابنته يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة، "فور تداول الصور على موقع التواصل الإجتماعي، تواصلت مباشرة مع إدارة الدفاع الإجتماعي للبحث عن الرجل وابنته، وعلى مدار 12 ساعة كاملة لم نستطع العثور عليهم، او الوصول لهم، كذلك ركزنا في منطقة البحث الخاصة بالمنشور المتداول وهي امام الكهرباء بميدان المديرية إلا أننا وسعنا نطاق البحث حتى وصلنا إلى مديرية الكهرباء بميدان الزراعيين ايضا، كذلك بحثنا في منطقة السكة الحديد وانفاقها، ولم نعثر عليهم.وأضافت: "من يستطيع العثور عليهم يقف جوارهم ويبلغنا فورا، وخلال دقيقتان سنصل إليهم، لان هذا دورنا، وعقب العثور عليهم سنضع الأب في دار فاقدي الرعاية، وسنوفر له الطعام والملابس والسكن، وبالنسبة للطفلة سنضعها في دار الأيدي الأمينة وهناك سيتم الإهتمام بها من مأكل وملبس ومسكن بالإضافة إلى الإهتمام بدراستها وإلحاقها بمدرسة، وكل هذا مجاني تماما.وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك صورا لرجل في نهاية الخمسينيات من عمره، وابنته صاحبة السبع السنوات بمحافظة بني سويف، يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة.