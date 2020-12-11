إيمان العاصي تتألق بالبدلة في أحدث ظهور لها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "العاصي" ببدلة باللون البيج، واعتمدت على الميك أب الهادئ والذي أبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في قصة "كله بالحب" بجانب شريف سلامة وشاركت أيضا في بطولة مسلسل "بخط الإيد" بجانب الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.

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