محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، لمتابعة مستجدات تطوير طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر.

وتفقد المحافظ، أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبنى حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قرية طنان مركز ومدينه قليوب، بجوار شونة مخصصة للطوب السويسي، حيث وجه بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي، وازالة المبنى فورا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر"

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