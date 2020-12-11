عقد قران بشري بحضور عائلي وتتألق بالأبيض (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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احتفلت الفنانة بشرى ،بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية حيث حضر عقد القران والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب أعراض فيروس كورونا.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوى، وبوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخري تصور بشري حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى

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