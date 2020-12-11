وزير الصحة الأسبق يكشف متى لا تصل حالات كورونا إلى الدرجة الشديدة في مصر







وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى ان طريقة تخزينه تسهل عملية نقله في مصر بعكس لقاح فايزر، لافتا إلى أن قدرة لقاح "سينوفارم" على منع وصول حالات الإصابة إلى الحالات الشديدة والمتوسطة بنسبة 100%، سيتحقق عندما يتم تطعيم الـ 100 مليون مصري.







وأضاف أن اللقاح لا يمنع الإصابة ولكن إذا حدثت تكون بسيطة، لافتا إلى أن شحنة اللقاح الذي حصلت عليه مصر هو نفس اللقاح الذي أجرت عليه مصر التجارب السريرية على 3 آلاف متطوع.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:



قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا يعد لقاح تقليدي، وتم تجربته من قبل حيث أنه عبارة عن فيروس ميت، فلا يعد تقنية جديدة للقاحات.