موسيماني يكشف المدة الزمنية التي استغرقها في التفكير لتدريب الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لم يفكر كثيرا  في عرض تولي المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.


وقال موسيماني في حواره مع مجلة فرانس فوتبول:"يوما واحدًا وهذا وقت طويل، لقد أردت أن أخوض التجربة، فعندما تتولى في بلد وناد لفترة طويلة، فقد أمضيت 8 سنوات مع صن داونز، لا ترغب أن تستمر التجربة لأجل غير مسمى، خاصة عندما تكون هناك فرصة في مكان أخر".

وتابع :"8 سنوات كانت كافية لإثبات وفائي لصن داونز أليس كذلك؟ أكن الاحترام للنادي ومشجعيه، ولكني أردت تحقيق شيئًا لنفسي".

وأضاف:" لقد كان التوقيت مثاليًا للرحيل عن صن داونز، لأننا حققنا ثلاثية في جنوب إفريقيا بنهاية موسم 2019/2020، وتم إقصاؤنا من دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي على يد النادي الأهلي، الذي انضممت إليه بعد أشهر قليلة في نصف النهائي، ومن المؤلم الخروج من البطولة هكذا".

وأتم:" أتيحت لي الفرصة لتدريب الأهلي بعد مغادرة السويسري رينيه فايلر، الذي انتهى عقده ولم يرغب في التمديد، وعندما وصلت للقاهرة كان الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لازالو مستمرين".

ونوه:" إن شعور التتويج بهذه البطولات مع الأهلي غريب للغاية، فعنما تفوز بمثل هذه البطولات، من الطبيعي أن تستريح وتذهب في إجازة، ولكن لكي نكون صادقين من يستطيع تحمل تلك الأوضاع هذا العام، لقد أدى فيروس كورونا لأشياء غريبة وخاصة للغاية".

وتسلم موسيماني المسئولية الفنية للنادي الأهلي بعد رحيل السويسري رينيه فايلر، في نهاية الموسم، على الرغم من تتويجه بثلاثة ألقاب مع صن داونز ناديه السابق، إلا أن قبل التحدي لخوض تجربة مثيرة مع الشياطين الحمر، نجح في وقت قصير في التتويج بثلاثة ألقاب ومازال أمامه المزيد من الألقاب.

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