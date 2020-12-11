أجهزة الأمن تداهم 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:03 م
إيمان عبد العاطي
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أجهزة الأمن تداهم 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة إستهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان.

حيث تبين وجود مخالفات عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود غرف مجهزة طبيًا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

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