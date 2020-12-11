حسني شتا برفقة أحمد رزق من كواليس مسلسل "في يوم وليلة"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان حسني شتا جمهوره ومحبيه بصورة جديدة من مسلسل " في يوم وليلة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسني شتا برفقة الفنان أحمد رزق من كواليس مسلسل " في يوم وليلة" ، وعلق قائلاً:"يومكم جميل وكله رزق ، من كواليس مسلسل "في يوم وليلة " مع الرائع إنسانياً وفنياً المجدع أحمد رزق ، بإذن الله هتشوفوا مسلسل مختلف ويارب يعجيكم .. اخراج الإستاذة شيرين عادل وتأليف مصطفي جمال هاشم مدير تصوير أحمد زيتون".

ويُجسد حسني شتا خلال الأحداث دور شاب يُدعى "عماد" يُقيم في أحد المناطق الشعبية، لافتًا إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده داخل ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "في يوم وليلة"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد مهران، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 35 حلقة.

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