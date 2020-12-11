أزمة في نيوكاسل قبل مواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

قال ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي إن فريقه سيفتقد لجهود مجموعة من اللاعبين خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وست بروميتش غدا السبت، حيث يتعافى الفريق من تفشي انتشار فيروس كورونا.





وألغيت مباراة الفريق الأخيرة أمام أستون فيلا عندما ثبتت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، وقال بروس إن عدد الإصابات كان أكثر من الإصابات الثمانية التي لحقت بفريق وست بروميتش مؤخرا.





وقال بروس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"كان عددا كبيرا من الناس في مجموعة متماسكة".





وأضاف :"سنفتقد لجهود مجموعة كبيرة من اللاعبين في مباراة الغد، ولكن بحلول يوم الاثنين سنستعيد خدمات القليل من اللاعبين وهذا سيساعدنا".





وقال بروس إنه احترم رغبات لاعبيه في عدم الإعلان عن أسماء المصابين.





وأضاف :"كان مذهلا كيف تطورت الأمور. كان صعبا للغاية ولكن لحسن الحظ نحن أفضل بكثير عما كنا عليه يوم الاثنين الماضي".





وأكد :"كنا قادرين على إعادة فتح ملعب التدريب. خضع الناس للاختبار مرتين وجاء سلبيا. لدينا ما يكفي من اللاعبين لتحقيق الفوز. نأمل أن نكون قلصنا العدوى- يبدو أن الأمور تسير على هذا النحو. مازال لدينا بعض الأفراد يعزلون أنفسهم".



