الأوقاف: اطلاق الدورة الأولي في تفنيد الفكر المتطرف غدا

الجزء 47 من موسوعة الفقه الإسلامي



اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد الجزء السابع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم اثنين وعشرين مصطلحًا فقهيًّا وأصوليًّا.



ووجه الوزير بسرعة طباعة هذا الجزء، وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة الرصينة ؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية.



جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة أحمد علي طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وإعداد باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تنطلق غدا السبت الدورة الأولى ” تفنيد الفكر المتطرف ” في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وتضم عدد خمسين إمامًا من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، يأتي ذلك ضمن عزم وزارة الأوقاف عقد عدة دورات متتابعة حول: ” تفنيد الفكر المتطرف ”.لاقت إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا واسعًا في العام الحالي 2020م، بالرغم من التخفيضات الهائلة التي يقدمها المجلس على إصداراته في سبيل الوفاء بمهمته في مجال نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.وببلغ إجمالي مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020م ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه، إضافة إلى مئات الإصدارات التي أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية في الداخل والخارج.كما بلغت إصداراته الجديدة خلال عام 2020م (15) مؤلفًا جديدًا، و(26) مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.