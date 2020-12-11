توفير 10صناديق نظافة متحركة كتجربة أولى لتعميمها بكفر الشيخ

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قدمت إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الإطفاء 10 صناديق متحركة لجمع القمامة هدية لمحافظة كفر الشيخ بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ،واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة،واللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،للصناديق البلاستيكية المتحركة،لدعم منظومة النظافة بمدينة كفر الشيخ، ووجه محافظ كفر الشيخ بتركيز عمل هذه الصناديق في عدد من شوارع العاصمة، لحين تعميم التجربة،لتعمل على جمع المخلفات من على الأرصفة، والشوارع،وبجانب مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات لضمان النظافة المستمرة لهذه المواقع،مطالبًا بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية مع تدريب العمال القائمين لرفع درجة الوعي في تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الاستخدام.

كما أكد اللواء جمال نور الدين، على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التي قد حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

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