عقب فستانها الغير مبطن..رانيا يوسف مطلوبة على جوجل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب إثارتها الجدل بفستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وحرصت الفنانة رانيا يوسف، على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وتألقت بفستان غير مبطن مما جعل الجميع يتحدث عن إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن مصمم الفستان الذي آثار الجدل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو الكويتي يوسف

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